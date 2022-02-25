كوريا الجنوبية: لا نفكر في فرض عقوبات أحادية الجانب على روسيا

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أكدت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أنها لا تفكر في فرض عقوبات أحادية الجانب خاصة بروسيا.

وقال بارك سو-هيون، السكرتير الأول للاتصالات العامة في المكتب الرئاسي بسيئول، إن كوريا الجنوبية ستنضم إلى العقوبات الدولية ضد روسيا، لكنها لا تفكر في فرض عقوبات أحادية الجانب خاصة بها.

وأضاف: "إنها ليست حقبة يمكننا فيها القيام بشيء بشكل مستقل، هذا يعني أنه إذا فرضت الولايات المتحدة والدول الأوروبية عقوبات على روسيا، فسننضم إليهم بشكل طبيعي لأننا متصلون ببعضنا".

ولفت إلى أن "64 كوريا ما زالوا في أوكرانيا حاليا وأعرب 36 منهم عن استعدادهم لمغادرة البلاد، وستواصل سفارة كوريا الجنوبية في أوكرانيا بذل أقصى الجهود لحماية سلامة المواطنين الكوريين هناك".