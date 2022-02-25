الكشف عن تقديرات إدارة بايدن حول الهجوم الروسي على أوكرانيا

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كشف مصدران لشبكة "CNN"، أن "مسؤولا رفيعا بإدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أطلع مشرّعين أميركيين، يوم أمس الخميس، على آخر التطورات فيما يتعلق بالهجوم الروسي على أوكرانيا".

وقال المصدران الذين كانا على الاتصال بين المسؤول والمشرعين، إن "القوات الميكانيكية الروسية تمكنت من الدخول إلى أوكرانيا عبر بيلاروسيا وتبعد الآن نحو 20 ميلا (نحو 32 كيلومترا) عن العاصمة الأوكرانية، كييف".

وصف مسؤولو الإدارة الأميركية أن "(تشكيلا) روسيًا آخر دخل أوكرانيا من روسيا على مسافة أبعد قليلا، لكن كلاهما كان متجهًا نحو كييف بهدف تطويق المدينة وربما قطع رأس الحكومة الأوكرانية، وفقا لما ذكره المصدر".

ويذكر أن "أنطون جيراشينكو، مستشار رئيس وزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، إن العاصمة الأوكرانية، كييف، تتعرض لضربات بصواريخ كروز أو صواريخ باليستية لافتا على أن الضربات مستمرة".

وفريق "CNN" الموجود في العاصمة الأوكرانية، كييف، أفاد بسماع انفجارين كبيرين في وسط كييف انفجار ثالث قوي على مسافة أبعد في وقت مبكر اليوم الجمعة.