أوكرانيا: روسيا تستهدف كييف بالصواريخ "بشكل مروّع"

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ندد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الجمعة، بإطلاق صواريخ روسية استهدفت كييف فجرا.

وتسببت الصواريخ الروسية في إصابة 3 أشخاص على الأقل.

وكتب كوليبا على "تويتر": "إطلاق مروع لصواريخ روسية على كييف"، وأضاف أن "آخر مرة شهدت عاصمتنا شيئا كهذا كانت في عام 1941 عندما تعرضت لهجوم من ألمانيا النازية، وهزمت أوكرانيا ذلك الشيطان وستهزم هذا الشيطان أيضا".

وواصل الطيران الحربي الروسي تحليقه في أجواء العاصمة الأوكرانية صباح يوم الجمعة، وفقما ذكر مراسل "سكاي نيوز عربية" في كييف.

وأفاد مراسلنا بوقوع سلسلة من الانفجارات الضخمة في العاصمة الأوكرانية، فيما أشارت وسائل إعلام أوكرانية إلى قصف الطيران الروسي مدرج مطار كييف الدولي.

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية أن الجيش الروسي أطلق صواريخ "كروز" أو صواريخ بالستية على كييف.

كذلك سمع دوي انفجارات في مناطق أوبولون وفيدرادني ودوروهوزهيشي وتروييشينا وبيتروبافليفسكا بورشاشيفكا السكنية، وأخرى بالقرب من مطار هوستوميل العسكري.