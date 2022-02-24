أوكرانيا تدعو "القادرين على حمل السلاح" للانضمام إلى الجيش

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دعا وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، الخميس، "أي شخص لديه الاستعداد والقدرة على حمل السلاح"، بالانضمام إلى صفوف قوات الدفاع الإقليمية لمواجهة الغزو الروسي، فيما أمر الرئيس فولوديمير زيلينسكي قواته بـ"إلحاق حد أقصى من الخسائر" بالقوات الروسية.

ونشر قائد القوات المسلحة الأوكرانية الجنرال فاليري زالوجني، منشورا على "فيسبوك"، قال فيه: "القائد الأعلى للقوات المسلحة (الرئيس الأوكراني) أمر بإلحاق حد أقصى من الخسائر بالمهاجم"، مؤكدا أن الجيش "يصد بكرامة" هجمات العدو.

وفي غضون ذلك، قالت الشرطة الأوكرانية إنها ستوزع أسلحة على قدامى المحاربين، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وأطلقت القوات الروسية صواريخ على عدة مدن في أوكرانيا، وقامت بعملية إنزال للقوات على سواحلها، الخميس، بعد أن صدق الرئيس فلاديمير بوتن على ما وصفها بـ"عملية عسكرية خاصة" في شرق أوكرانيا.