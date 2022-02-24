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واشنطن "تتوعد موسكو"

24
FEBRUARY
2022
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قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ساميويل وربيرغ، إن بلاده ستفرض عقوبات وخيمة على موسكو بعد الهجوم العسكري الروسي على الأراضي الأوكرانية، الذي بدأ الخميس.

وفي مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، قال ساميويل: "سيكون هناك موقف موحد من المجتمع الدولي ضد روسيا وعواقب وخيمة، بسبب الهجوم العسكري على أوكرانيا".

ووصف المتحدث باسم الخارجية الأميركية تصريحات المسؤولين الروس بشأن مخاوف موسكو الأمنية بالأكاذيب، مضيفا: "روسيا سبق أن غزت أوكرانيا في المرة الأولى سنة 2014 وجورجيا 2008، وهي التي تقوم بالهجمات السيبرانية منذ سنوات، وهي من حشدت أكثر من 150 ألف جندي على الحدود" مع أوكرانيا، مشددا على أن "لا خطر على روسيا من الجانب الأوكراني".

وفي رده على سؤال بشأن الدعم الأميركي لأوكرانيا، قال الدبلوماسي الأميركي: "قدمنا لأوكرانيا مساعدات دفاعية عسكرية مؤخرا بقيمة أكثر من 650 مليون دولار، وبلغت قيمة المساعدات خلال الـ5 أو 6 سنوات الأخيرة 2.7 مليار دولار، وأيضا نقلنا بعض الجيوش التابعة لحلف شمال الأطلسي إلى الجانب الشرقي لأوروبا مثل لاتفيا وليتوانيا وإستوينا، ومنحنا هذه البلدان معدات عسكرية، وسنستمر في هذا الدعم لحلفائنا".

وبشأن المسار الدبلوماسي، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: "لا أريد أن استبق أي قرار، لكن الأن مع بدء هذه الحرب الوحشية من قبل روسيا، من الصعب التحدث عن المسار الدبلوماسي، لأن لدينا اختيار آخر من الجانب الروسي".

 

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