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هل يتدخل الناتو عسكريا لصالح أوكرانيا؟.. خبير عسكري يعلق

24
FEBRUARY
2022
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علق الخبير العسكري المصري اللواء سمير راغب على إمكانية تدخل الناتو عسكريا لصالح أوكرانيا، مذكرا أن الناتو أعلن موقفه من التدخل العسكري المباشر، بأن أوكرانيا ليست عضوا في الحلف.
 
وفي حديث لـRT ذكر اللواء راغب بأن "الناتو أعلن موقفه من التدخل العسكري المباشر في أوكرانيا مبكرا، بأن أوكرانيا ليست دولة ناتو ولا تنطبق عليها المادة الخامسة من ميثاق تأسيس التحالف، وبأن الناتو ليس طرفا عسكريا في الصراع، وأعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن أن عندما يشتبك السلاح الروسي الأمريكي تكون الحرب العالمية الثالثة، التي لا يرغب فيها هو أو شركاؤه الأوروبيون".
 
وأضاف: "بناء على ذلك حصر الناتو دوره في التحرك السياسي ودعم نظام كييف بالأسلحة وخاصة الصواريخ المحمولة المضادة للدروع الأمريكية وبريطانية الصنع وصواريخ دفاع جوي محمولة "استينجر"، كذلك دعم قوات الناتو شرق أوروبا بتعزيزات عسكرية من قوات برية وجوية وعناصر من القوات المعاونة، منها طائرات سيادة f-35 من ألمانيا لدول البلطيق".
 
وأوضح أنه "كان من غير المقبول أو الممكن ضم أوكرانيا للناتو قبل أو أثناء التوتر، نظرا لأنه لا تتوفر فيها شروط الانضمام، لأنها في حالة حرب وتوجد قوات أجنبية على أراضيها و تعاني احترابا أهليا، كذلك يعترض على ضمها أكثر من 8 دول أعضاء الناتو منهم المانيا وفرنسا، علاوة على نية الناتو المسبقة عدم التصعيد مع روسيا بتجاوز خط أحمر وهو ضم أوكرانيا أو جورجيا أو أي دولة".
روسيا اليوم
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