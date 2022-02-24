فرنسا.. اجتماع طارئ لمجلس الدفاع الأعلى

A + A -

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيعقد اليوم الخميس اجتماعا طارئا لمجلس الدفاع الأعلى، كما أنه من المرتقب أن يجرى اتصال بين ماكرون ونظيره الأوكراني.

فرنسا.. اجتماع طارئ لمجلس الدفاع الأعلىدول تخاطب مواطنيها الموجودين في أوكرانيا

وقال الإليزيه إن "مجلس الدفاع سيعقد اجتماعا طارئا برئاسة ماركون عند الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، كما سيجري اتصال بين ماكرون والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد قليل".

وفي السياق، قال ماكرون إن "فرنسا تدين بشدة قرار روسيا إعلان الحرب ونطالبها بوقف عمليتها فورا"، مشددا على أن "فرنسا تتضامن مع أوكرانيا وتقف إلى جانب الأوكرانيين وتعمل مع شركائها وحلفائها لإنهاء الحرب".