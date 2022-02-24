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دول تخاطب مواطنيها الموجودين في أوكرانيا

24
FEBRUARY
2022
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أطلقت دول عدة تحذيرات ونداءات لمواطنيها الموجودين في أوكرانيا، في ظل العملية العسكرية التي شنها الجيش الروسي اليوم الخميس بهدف حماية دونباس.
 
وقالت الخارجية الألمانية، صباح الخميس، إنها دعت المواطنين المتبقين في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد، وإذا تعذر ذلك فالبقاء في مكان آمن.
 
وقالت الوزارة في بيان لها: "هناك قتال وهجمات صاروخية في أوكرانيا. نحث المواطنين الألمان على مغادرة البلاد. وإذا لم تتمكنوا من مغادرة البلاد بطريقة آمنة، فابقوا مؤقتا في مكان آمن".
 
وأضافت الخارجية الألمانية أن "إجلاء المواطنين من أوكرانيا بدعم من السلطات الألمانية أمر مستحيل حاليا".
 
بدورها، طلبت الخارجية البولندية من مواطني البلاد الموجودين في أوكرانيا مغادرة أراضيها بشكل عاجل.
 
وقالت في بيان لها: "على ضوء الأعمال العدائية في أوكرانيا، لا توصي وزارة الخارجية بأي رحلات إلى أوكرانيا. ويجب على المواطنين البولنديين الموجودين في أوكرانيا مغادرة أراضيها على الفور".
 
ودعت الخارجية التركية مواطني البلاد الموجودين في أوكرانيا إلى عدم مغادرة منازلهم، مؤكدة أن أنقرة ستقدم الدعم لمن يرغبون في مغادرة البلاد.
 
وأشارت الخارجية التركية في بيان لها إلى أن المجال الجوي الأوكراني لا يزال مغلقا، وقالت: "في هذه المرحلة، نطلب منكم البقاء في المنزل أو في مكان آمن وتجنب السفر. سيتم تقديم الدعم اللازم لأولئك الذين يريدون مغادرة أوكرانيا".
 
وحثت السفارة الصينية في أوكرانيا مواطنيها على عدم مغادرة منازلهم دون سبب والابتعاد عن النوافذ، وفقا لإشعار نشر على حساب التواصل الاجتماعي WeChat الرسمي للسفارة.
 
كما دعت السفارة المواطنين الصينيين الموجودين في أوكرانيا، إلى إلصاق أعلام صينية بسياراتهم الخاصة.
 
وأعلنت الخارجية الدنماركية اليوم الخميس عن إغلاق سفارة البلاد في كييف.
 
وفي وقت سابق، أعلن عدد من دول العالم عن إغلاق سفاراته في كييف ونقل الموظفين إلى لفوف في غرب أوكرانيا، كما حثت مواطنيها على مغادرة البلاد.
روسيا اليوم
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