living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كوريا الشمالية.. تتخلص من التقويم الميلادي وتلغي عام 2022

24
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تخلت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية عن التقويم الميلادي لصالح آخر قائم على عيد ميلاد المؤسس كيم إيل سونغ جد الزعيم الحالي كيم جونغ أون.
 
وظهرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية منذ مطلع الأسبوع الجاري بتاريخ هو "زوتشيه 111"، بدلا عن 2022.
 
وتعد كلمة "زوتشيه" أحد مبادئ كيم إيل سونغ، التي تترجم إلى "الموقف المستقل" و"روح الاعتماد على الذات".
 
ويبدأ تقويم "زوتشيه" بميلاد أول رئيس لكوريا الشمالية، المؤسس إيل سونغ، في عام 1912، والذي يعتبر العام الأول.
 
وتم تقديم نظام التقويم هذا لأول مرة في عام 1997، بعد ثلاث سنوات من وفاة مؤسس كوريا الشمالية، ولكن حتى هذا الأسبوع، واصلت وكالة الأنباء المركزية اعتماد التقويم الميلادي الغربي، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية.
 
وأرجعت الصحيفة أن يكون سبب هذا التغيير مرتبطا باقتراب الذكرى الـ 110 لميلاد إيل سونغ والذي يصادف 15 أبريل القادم، والذي يشهد تنظيم احتفالات ضخمة بالمناسبة.
 
وسبق لكوريا الشمالية أن قامت بخطوة مشابهة، إذ غيّرت توقيتها الرسمي في 2015، معلنة توقيت بيونغيانغ الذي يسبق التوقيت الرسمي الكوري المستخدم في كوريا الجنوبية بنصف ساعة، علما أن التوقيت الرسمي الكوري يمثل نفس المنطقة الزمنية المستخدمة في اليابان، وفرض حين كانت شبه الجزيرة الكورية تحت الحكم الياباني.
 
جدير بالذكر أن لليابان تقويمها الخاص أيضا الذي يقوم على بداية عهد الإمبراطور الحالي، حيث تعرف السنة الجارية باسم "رييوا 4"، أي العام الرابع للإمبراطور ناروهيتو.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout