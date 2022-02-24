تعرف على بنك الأهداف الروسية.. أهم المدن الأوكرانية التي تعرضت للقصف

A + A -

مع بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا صباح اليوم الخميس، تعرضت عدد من المدن الأوكرانية للقصف الروسي، في هذا التقرير نقدم نبذة مختصرة عن هذه المدن وأهميتها.

العاصمة كييف: مدينة كييف هي عاصمة أوكرانيا وأكبر مدنها؛ تقع في شمال وسط البلاد على نهر الدنيبرو؛ ويبلغ عدد سكانها نحو 3 ملايين نسمة.

وتُعتبر المدينة مركزا صناعيا وتعليميا وثقافيا مهما في أوروبا الشرقية، فهي موطن للصناعات التكنولوجية الفائقة والعديد من مؤسسات التعليم العالي، كما أنها موقع للعديد من المناطق الأثرية المشهورة. وتمتلك المدينة بنية تحتية واسعة النطاق ونظاماً متطوّرا للنقل العام، بما في ذلك مترو كييف.

أصبحت كييف في عام 1917 – بعد استقلال الجمهورية الأوكرانية الشعبية عن الإمبراطورية الروسية – عاصمة للجمهورية الجديدة، ومنذ عام 1921 أصبحت كييف مدينة مهمة في جمهورية أوكرانيا السوفيتية الاشتراكية وأصبحت عاصمة لها عام 1934.

خاركيف: تعتبر ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا بعد العاصمة كييف من ناحية المساحة وعدد السكان، وهي أكبر مركز صناعي وعلمي وثقافي، وهي أكبر مدينة طلابية، حيث يوجد فيها أكثر من 40 معهد تعليمي عالي.

تقع المدينة في شمال شرق أوكرانيا عند التقاء نهري لوبان خاركوف، وأسست في القرن السابع عشر (1656- 1654 م) وبقيت عاصمة أوكرانيا حتى مطلع الثلاثينات من القرن العشرين، ويزيد عدد سكانها على مليون نسمة، ويوجد فيها نحو 700 نصب تذكاري، إضافة إلى المتاحف، والمسارح وقاعات عرض.

تتميز المدينة بوجود جالية عربية كبيرة وخاصة من بلاد الشام ودول المغرب العربي ودول الخليج العربي.

أوديسا: وأحدة من المدن الكبرى في جمهورية أوكرانيا تقع على ساحل البحر الأسود، يتكلم أهل المدينة اللغة الأوكرانية والروسية ويوجد فيها جامعات كثيرة تزيد على العشرين مختلفة الاختصاصات.

ترتيبها الثالثة بعد كييف وخاركوف، وعدد سكانها أكثر من مليون، ويوجد فيها أربعة موانئ ومطار دولي، وتعتبر العاصمة الاقتصادية والسياحية للبلاد، ولغتها الرسمية هي الروسية،على الرغم من الأغلبية الأوكرانية فيها.

في القرن التاسع عشر كانت أوديسا رابع أكبر مدن الإمبراطورية الروسية بعد كل من موسكو وسانت بيترسبورغ ووارسو.

وأوديسا مدينة معروفة بثقافتها وتنتشر فيها كثير من المتاحف والمسارح وتشتهر بممثليها البارزين، عاش فيها وتأثر بها الشاعر الأوكراني الشهير أوليكساندر بوشكين، والرسام الروسي فروبيل، والكاتب البولندي آدام ميتسكيفيتش، وغيرهم من رجال الأدب والثقافة.

كرامتورسك: تقع المدينة على ضفاف نهر كازيني تورست في دونيتسك، وبلغ عدد السكان في تعداد 2013 السكني 164283 وتعد من أهم مراكز الهندسة الصناعية والميكانيكية في أوكرانيا.

نمت المدينة من تسوية صغيرة لطريق محطة السكك الحديدية الصغيرة في عام 1868 وتطورت حتى أصبحت مدينة رئيسية في شمال دونيتسك.

ماريوبول: تقع مدينة ماريوبول في الجزء الجنوبي الشرقي أوكرانيا في إقليم دونيتسك، وتقع على منفذ بحر آزوف، ويتجاوز عدد سكانها نصف مليون.

وهي أكبر مركز صناعي في حوض دونتس، وتعتبر أكبر منتج للحديد الزهر والصلب في البلاد، وهي واحدة من أكثر المدن تلوثا في أوكرانيا بسبب وجود عدد كبير من المصانع فيها.