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تحذير للطائرات من التحليق فوق أوكرانيا وصورة للأجواء الخالية

24
FEBRUARY
2022
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حذرت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران من خطورة التحليق في أجواء أوكرانيا، بعد إعلان روسيا عملية عسكرية، الخميس.

ودعت الوكالة شركات الطيران للتحلي "بأقصى درجات الحذر" عند التحليق في المجال الجوي المجاور في نطاق 100 ميل بحري (185 كيلومترا) من حدود روسيا البيضاء وأوكرانيا وحدود روسيا وأوكرانيا، وفقما نقلت "رويترز".

وقالت وكالة "إنترفاكس" للأنباء نقلا عن وسائل إعلام محلية إن دوي إطلاق نار سُمع يوم الخميس قرب مطار بوريسبيل الرئيسي في كييف، بعد وقت قصير من إعلان روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، كما أعلن المطار إلغاء كافة الرحلات الجوية.
وألغيت الرحلات الجوية الخميس في مطارات المدن الكبيرة في جنوب روسيا قرب الحدود مع أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

وأوضحت الوكالات أن الرحلات ألغيت في روستوف وكراسنودار وسوتشي وأنابا الواقعة كلها بالقرب من أوكرانيا أو على البحر الأسود.

وأظهرت صورة نشرتها "رويترز"، خلو الأجواء الأوكرانية من الطائرات، وتحليقها بعيدا عن مناطق العمليات العسكرية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية الخميس إنها استهدفت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية بأسلحة "دقيقة" بعدما أعلن الرئيس فلاديمير بوتن عملية عسكرية على البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية أنه "يتم تعطيل البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران سلاح الجو الأوكراني، بأسلحة عالية الدقة".

 

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