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وصف الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال جمهوريتي "لوغانسك" و"دونيتسك" عن أوكرانيا بأنه "عبقري".



وقال ترمب في مقابلة مع موقع "The Clay Travis and Buck Sexton Show"، إن هذه الخطوة التي أجرتها روسيا "معقولة جدا".



وأضاف الرئيس الأميركي السابق، "عندما رأيت هذا على شاشة التلفزيون أمس، قلت: هذا رائع، بوتين يعلن أن معظم أوكرانيا مستقلة، هذا رائع".

وأكّد ترمب أن، "الأزمة الأوكرانية خلال فترة رئاسته ظلت في مرحلة أكثر هدوءا، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى علاقته ببوتين".



وقال: "هذا الرجل (بوتين) ذكي جدا، كنت أعرف بوتين جيدا، لقد تعاملت معه جيدا، لقد أعجبني وأعجبته".



وتابع، "شخصيته قوية، لديه الكثير من السحر وكثير من الفخر لكنه أيضا يحب بلاده".



وفي وقت سابق انتقد ترمب طريقة إدارة خلفه جو بايدن للأزمة في أوكرانيا، مؤكدا أن، "الكرملين ما كان ليتصرف على هذا النحو في ظل إدارته".