البحرين مركز تداول "الأصول الرقمية" في الشرق الأوسط

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قالت شبكة "سي أن أن" إن البحرين في طريقها لتكون مركز تداول "الأصول الرقمية" في الشرق الأوسط بفضل الإجراءات المالية التي اتخذتها بشأن سوق العملات المشفرة والتي سمحت للبنك المركزي بإصدار تراخيص لشركات الأصول المشفرة، وما تضمنه ذلك من الموافقة المبدئية لبورصة "بينانس"، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم من حيث التداول، لتصبح مزودا للخدمة بالمملكة.



ويشير موقع "سي أن أن " إلى أن القطاع المالي في البحرين يشكل 17 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وفي ظل هذا الوضع، رسمت المملكة إطارا عاما سمح للبنك المركزي بإصدار تراخيص لبورصات العملات المشفرة في عام 2019، "متقدمة بشكل كبير على المنافسين الخليجيين".



ومن خلال السماح بقبول العملات المشفرة كطريقة رسمية للدفع، يسمح المصرف للبنوك القائمة بالعمل مع البورصات بحيث يمكن للعملاء سحب أموالهم وإيداعها بسهولة، على الرغم من أنه في معظم بلدان العالم، تخضع الأصول الرقمية لولاية منظمي الأوراق المالية وليس البنوك المركزية.

وفي ظل هذا التوجه الجديد، حصلت منصة "رين فايننشال" أول منصة أصول تشفير مرخصة في المنطقة على موافقة بنك البحرين المركزي في 2019، كما منحت السلطات ترخيصًا آخر لشركة "كوين مينا" التي تتخذ من المنامة مقرا لها.



وفي كانون الأوَّل الماضي، ذكرت تقارير أن بورصة "بينانس"، حصلت على موافقة مبدئية من مصرف البحرين المركزي لتصبح مقدم خدمة الأصول المشفرة بالمملكة، في إطار سعيها لأن تصبح بورصة مركزية خاضعة بالكامل للإجراءات التنظيمية للعملات المشفرة.



وقال عبد الله حاجي، مدير الترخيص في البنك إن "الترخيص مجرد شكليات بمجرد انتهاء شركة بينانس من متطلبات التأسيس"، ووصف البحرين بأنها "المكان المثالي لإقامة مقر للبورصة الرقمية".



قال حاكم مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج لشبكة "سي أن أن": "استجابة للطلب المتزايد على الأصول المشفرة، كان مصرف البحرين المركزي من أوائل المتبنين لمجال الأصول المشفرة في الشرق الأوسط".



وتقول "سي أن أن" إنه عندما أعلنت "بينانس" في كانون الأوَّل الماضي إنشاء هيئة استشارية في دبي، احتفل عشاق البيتكوين المحليون (في الإمارات) بعد أن رأوا أن ذلك سيكون إضافة قوية للمدينة التي حاولت تأسيس نفسها كمركز للعملات الرقمية.



ولكن على الرغم من جهود دبي، فإن مركز الأصول الرقمية الإقليمي الناشئ ليس في الإمارات، وفق "سي أن أن" فـ"بينانس" ليست مرخصة حتى كبورصة في دبي.



ومع ذلك، فهي في طريقها لتصبح بورصة مركزية منظمة بالكامل في البحرين المجاورة.



وعلى عكس الإمارات، فإن البحرين لديها لوائح مصرفية خاصة بالعملات المشفرة، ما يسمح بإنشاء شركات العملات المشفرة، وفق طلال الطباع، الرئيس التنفيذي لشركة "كوين مينا".



وقال البنك المركزي الإماراتي في بيان لشبكة "سي أن أن" : "بشكل عام، لا يتم قبول معظم العملات المشفرة كوسيلة للصرف في أي اقتصادات متقدمة.



ومع ذلك، كما هو الحال مع معظم المنظمين الماليين العالميين، يظل مصرف الإمارات المركزي يقظا تماما بشأن التطورات السريعة في هذا المجال وسريع الاستجابة في استجابته التنظيمية".



ويقول الطباع، الذي يعيش في الإمارات، إن أكبر "عقبة" للإمارات حاليا هي اللوائح التنظيمية الخاصة بالعملات الرقمية، وقال: "إذا تم حل مشكلة الخدمات المصرفية، فقد تكون دبي الوجهة الأولى للعملات المشفرة".



ويشير تقرير "سي أن أن" إلى أن دبي تقدم حوافز لرواد الأعمال، ولا تفرض ضرائب على أرباح رأس المال، وتوفر السلامة ونمط حياة هادئ تحت أشعة الشمس.



وتلفت إلى أن الطباع يعيش في دبي وأن الرئيس التنفيذي لشركة "بينانس" تشانغبينغ زاو، الذي يعتبر ضمن الأكثر ثراء في العالم قد اشترى مؤخرًا منزلا في دبي بينما ينتظر الموافقة النهائية للحصول على الترخيص البحريني.



وقد غرد في كانون الأوَّل الماضي بصورة له وهو يرتدي الزي التقليدي الإماراتي وأرفق التغريدة بعلم الإمارات.