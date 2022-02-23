"بوتين جاهز تماماً لغزو أوكرانيا".. البنتاغون: القوات الروسية في حالة تأهب

A + A -

مع تسارع وتيرة التصعيد الروسي في الأزمة الأوكرانية، أعلن البنتاغون، الأربعاء، إن تقييمات الاستخبارات تقول إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جاهز تماما لغزو أوكرانيا، مبيناً أن القوات الروسية جاهزة للتحرك عسكرياً.

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الاميركية للصحافيين "تقديرنا أن القوات الروسية حول أوكرانيا في حالة تأهب وفي مواقع متقدمة وجاهزة".

كما أضاف "لا تأكيد أن القوات الروسية دخلت الى مناطق (دونتيسك ولوغانسك) التي اعترفت موسكو باستقلالها"، مشيرا إلى أن مواقعهم قريبة.

صور الأقمار الصناعية

كذلك، قال "لدينا مؤشرات مبنية على الاستخبارات وأمام أعيننا من ضمنها صور الأقمار الاصطناعية انهم جاهزون للهجوم لو تلقوا الأوامر".

وتابع "لدى القوات الروسية كل انواع العتاد من قوات مقاتلة الى صواريخ وبحريةومدرعات وطائرات لشنّ هجوم"، مبيناً أن الروس زادوا من حجم قدراتهم في البحر المتوسط والقوات الموجودة في البحر الأسود مهمة من الناحية العسكرية لشنّ هجوم على اوكرانيا