الحرس الثوري الإيراني: قوة المسيرات الإيرانية أصبحت معضلة كبيرة للأعداء

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أفاد قائد الوحدات الفضائية في القوة الجوية-الفضائية للحرس الثوري الإيراني، علي جعفر آبادي، بأن "قوة المسيرات الإيرانية أصبحت معضلة كبيرة للأعداء".

وقال في تصريحات اليوم الأربعاء: "عندما ننظر اليوم إلى آراء القادة العسكريين ومراكز الفكر الأجنبية، لم يعد الحديث عن قدرة إيران الصاروخية فقط، بل يصرحون أن قوة الطائرات بدون طيار الإيرانية تشكل أيضا معضلة وإشكالية كبيرة بالنسبة لهم".

وأضاف أن "الجنرال مكنزي قائد القيادة المركزية للقوات الأميركية في المنطقة، أقر بصراحة أن إيران هددت التفوق الجوي للولايات المتحدة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية"، مشيرا إلى أن "العدو وصل في تحليلاته ودراساته إلى أنه لا يستطيع الدخول في صراع واسع النطاق مع إيران بسبب الضربات القاتلة التي قد يتلقاها من الصواريخ والمسيرات الإيرانية".

وتابع: "أصبحت النزاعات في مجال الدفاع والأمن مواجهات تقنية، حيث يعد امتلاك برمجيات متطورة حتى في مجال الإعلام وشبكات التواصل حلا للعديد من المشكلات".