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المكسيك.. اشتباكات بين الشرطة والمهاجرين في مدينة تاباتشولا

23
FEBRUARY
2022
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اشتبك عشرات المهاجرين مع الشرطة في مدينة تاباتشولا بجنوب المكسيك، خلال تظاهرة احتجاحا على مماطلة السلطات المكسيكية في منحهم الموافقة على المرور إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
 
ويتظاهر المهاجرون، ومعظمهم من هايتي وإفريقيا، في مدينة تاباتشولا، بالقرب من الحدود المكسيكية مع غواتيمالا، منذ شهر تقريبا، ويوم أمس تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف، حيث رشقوا الحجارة واشتبكوا مع أفراد من الحرس الوطني والشرطة العسكرية المكسيكية.
 
وقالت إيرينو موخيكا، وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان: "لقد خرجت التظاهرة عن السيطرة تماما، لأن الناس في حالة يأس شديدة"
 
وأضافت: "الكثير من المهاجرين ينتظرون منذ شهور الإذن بمغادرة المدينة".
 
ودان المعهد الوطني للهجرة، في بيان، "التظاهرات العنيفة"، لافتا إلى أن "حوالي 100 مهاجر من كوبا وهايتي وإفريقيا يحتجون على الجهود المبذولة لتأمين مواعيد مبكرة لإجراءات الهجرة الخاصة بهم".
روسيا اليوم
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