ترامب: لو كنت لا أزال في السلطة ما كان بوتين "العبقري" ليهدد كييف

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أشاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب باعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنطقتين انفصاليتين في شرق أكرانيا، واصفا ذلك بأنه عمل "عبقري"، لكنه اعتبر أن هذه الأزمة ما كانت لتحدث أبدا في ظل إدارته الجمهورية.

وعندما سئل ترامب خلال مقابلة مع إذاعة يمينية عن رأيه باعتراف بوتين باستقلال دونيتسك ولوغانسك، أجاب أنه علّق خلال متابعته التلفزيون "هذا عمل عبقري". وأضاف "بوتين يعلن استقلال منطقة كبيرة من أوكرانيا، أوه هذا رائع".

وانتقد ترامب في بيان منفصل طريقة إدارة خلفه جو بايدن للأزمة في أوكرانيا، مذكراً بالعلاقة المتينة التي كانت تجمعه ببوتين ومؤكداً أنّ سيّد الكرملين ما كان ليتصرّف على هذا النحو "أبداً" في ظلّ إدارته. وقال: "لو أديرت الأزمة بشكل صحيح لما كان هناك أيّ سبب لحدوث ما يحدث حالياً في أوكرانيا". وأضاف "أعرف فلاديمير بوتين جيداً، وما كان ليفعل أبداً في ظلّ إدارة ترامب ما يفعله حالياً، مستحيل!".