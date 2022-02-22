وزير النفط الإيراني: إيران قادرة على تصدير الغاز إلى دول الجوار وأوروبا

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أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن بلاده قادرة على تصدير الغاز إلى دول الجوار والدول الأوروبية، وأن إيران شهدت اكتشافات جديدة للغاز في السنوات الماضية.



وفي مقابلة تلفزيونية بعد ظهر اليوم خلال قمة الدول المصدرة للغاز في قطر، قال أوجي إن بلاده تأمل في زيادة تجارة الغاز بنحو 2 في المئة، في السنوات القادمة، وإنها مستعدة لتبادل الغاز مع دول الجوار "نظرا لانتشار شبكة أنابيب الغاز في أرجاء إيران".



ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن أوجي أنه ورغم ارتفاع الاستهلاك المحلي وصادرات الغاز، فإن "العديد من حقول الغاز في البلاد ظلت على حالها حتى الآن، وفي السنوات الأخيرة ، تم تحقيق اكتشافات جيدة في هذا المجال".

وأشار أوجي إلى أن بلاده وقعت مذكرة تعاون مع فنزويلا لصيانة وتطوير مصافي الغاز والنفط فيها، وأضاف أن طهران ستوقع مذكرات تفاهم مع دول أخرى.