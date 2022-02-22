بوتين: اتفاقية مينسك للسلام لم تعد قائمة وليس هناك أي التزامات يجب تنفيذها

A + A -

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن "أوكرانيا لا تعتزم تنفيذ إتفاقيات السلام"، لافتاً إلى أنه "حتى الآن يمكن التفاهم وحل المشاكل بين أوكرانيا والمنطقتين الإنفصاليتين".

وأكد في كلمة له، أن "إتفاقية مينسك للسلام لم تعد قائمة، وليس هناك أي إلتزامات يجب تنفيذها"، مشدداً على "أننا وقعنا إتفاقيات مع دونيتسك ولوغانسك لإرسال قوات روسية وتقديم دعم عسكري لهما".

وأوضح بوتين، أن "السلطات الأوكرانية هي من قوضت إتفاق مينسك"، رافضاً "عسكرة أوكرانيا وتسليحها من قبل الغرب.. ويتعين عليها نزع سلاحها". وأكد أن "حديث أوكرانيا عن الطموحات النووية يستهدف روسيا، ووصلتنا الرسالة".

وإعتبر أن "أفضل قرار يمكن لأوكرانيا إتخاذه التخلي عن طموحاتها للإنضمام لحلف شمال الأطلسي"، ورداً على سؤال بشأن إستخدام القوات الروسية في دونباس، قال: "سننفذ واجباتنا إذا تطلب الأمر". وشدد أن على "على أوكرانيا وكل من دونيتسك ولوغانسك تسوية خلافاتهما". وأوضح أن "التحركات المحتملة للجيش الروسي في دونباس ستعتمد على الوضع الميداني".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن عن "اعتراف روسيا بلوغانسك ودونيتسك، جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا"، كما طلب من البرلمان الروسي الاعتراف الفوري باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، مشيرًا إلى "أننا نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورًا، وإلا، فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء، ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".