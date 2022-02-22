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الخارجية الكويتية تحقق مع سفيرها حول اقتحام حفل لسفارتها في القاهرة

22
FEBRUARY
2022
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أثار حضور نائب كويتي سابق، بدون دعوة، في حفل أقامته السفارة الكويتية بالقاهرة على شرف رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، والوفد المرافق له، أزمة كبيرة.
وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها أمس الاثنين، عن تشكيل “لجنة تحقيق على خلفية دخول أحد الأشخاص غير المدعوين إلى مبنى سفارة دولة الكويت في القاهرة، أثناء حفل العشاء الذي أقامته السفارة على شرف وفد كويتي رسمي، والذي تم إخراجه بعد اكتشاف شخصيته”.
وأوضح البيان أنه تم “استدعاء مندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية، القائم بأعمال سفارة الكويت في القاهرة، لفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراء القانوني لمحاسبة المقصرين”.
كما أعربت الخارجية الكويتية عن استيائها البالغ لهذا التصرف الشخصي غير المسؤول، ورفضها القاطع له.

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