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الولايات المتحدة.. العثور على 5 قتلى في شقة في كولورادو

22
FEBRUARY
2022
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أعلنت سلطات ولاية كولورادو الأمريكية، أنه تم العثور في شقة على جثث 5 أشخاص بالغين، إلى جانب مواد وصفت بأنها "مخدرات غير مشروعة".
 
وقالت سلطات الولاية، إنه تم العثور على جثث خمسة بالغين، بالإضافة إلى طفل وشخص بالغ آخر أحياء في شقة بمجمع سكني في كروسينغز انترناشيونال.
 
وأوضح رئيس شرطة المدينة، كلينت نيكولز، أن الضباط استجابوا لنداء من مجموعة من الأشخاص الفاقدين للوعي، وعندما وصلوا إلى مكان الحادث وجدوا ستة بالغين ورضيعا يبلغ من العمر 4 أشهر.
 
وأضاف: "تم نقل أحد البالغين الستة الذي كان حيا، مع الرضيع، إلى منشأة طبية قريبة".
 
ولفت نيكولز إلى أن "الرضيع في حالة جيدة"، وأضاف: "من غير الواضح ما إذا كان والدا الطفل من بين الضحايا في مكان الحادث".
 
وتابع قائلا: "كانت هناك بعض المواد، التي يمكن وصفها بأنها مخدرات غير مشروعة، موضوعة إلى جانب الضحايا، ولكن من المبكر التكهن بأن هذا هو سبب الوفاة".
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