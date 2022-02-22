living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الشرطة الإسرائيلية تحتاج "إلى التجسس على الهواتف" بشكل عاجل

22
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تسعى الشرطة الإسرائيلية إلى استئناف استخدام برامج التجسس على الهواتف المحمولة في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد أن أعاق إيقاف استخدام تلك البرامج عملها في مراقبة المجرمين.
 
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تقول الشرطة إن "قدرتها على محاربة الجريمة صارت معوقة لأنها لا تستطيع الوصول إلى اتصالات المجرمين".
 
وتشدد الشرطة على أنها "بحاجة إلى برامج تجسس لمراقبة المشتبه بهم، حيث تستخدم الجماعات الإجرامية تطبيقات الرسائل المشفرة للتواصل".
 
 
وكان المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي ماندلبليت، قد أوقف استخدام برامج التجسس، حيث انتشرت مزاعم بأن الشرطة اخترقت هواتف إسرائيليين دون موافقة المحكمة.
 
وذكرت القناة الإسرائيلية (12)، أن عضو الكنيست الإسرائيلي ميراف بن آري، التي تترأس لجنة الأمن العام، طلبت الإذن للشرطة بمواصلة استخدام برامج التجسس وتحدثت مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت حول الأمر.
 
ورجحت القناة أن يتم السماح للشرطة باستئناف استخدام البرنامج؛ بعد أن يُقدَّم التقرير النهائي، خلال هذا الأسبوع.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout