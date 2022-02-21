ترودو: حال الطوارئ لم تنته في كندا رغم إعادة فتح الطرقات

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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن “حالة الطوارئ لم تنته”، بعد عطلة نهاية أسبوع شديدة التوتر استعادت الشرطة خلالها السيطرة على وسط العاصمة أوتاوا من المحتجين، بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وقال ترودو خلال مؤتمر صحافي: “حتى إذا كانت العراقيل أزيلت عبر البلاد والحدود مفتوحة حالياً، وحتى إن كان الوضع يعود إلى طبيعته في أوتاوا على ما يبدو، فإنّ حال الطوارئ هذه لم تنته. ان تفعيل قانون إجراءات الطوارئ كان ضروريا”، مبدياً “مخاوف فعلية للأيام المقبلة”.

وأكد أنه “على قناعة بأن غالبية البرلمانيين سيقفون دعما لقيمنا وديموقراطيتنا ومواطنيهم الكنديين”. وأبدى ثقته بأنه “ستتم المصادقة على قرار تفعيل القانون”، طالباً من كلّ النواب “اتخاذ تدابير ضدّ قطع الطرقات بصورة غير قانونية ودفاعاً عن السلامة العامة من أجل حرية الكنديين”.