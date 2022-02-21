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بيسكوف: قمة بوتين وبايدن غير مخطط لها بعد لكن عقدها ممكن اذا قرر الرؤساء ذلك

21
FEBRUARY
2022
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قال الناطق الروسي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إنه لم نخطط بعد لعقد القمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، في قمة اقترحها نظيرهما الفرنسي إيمانويل ماكرون.
 
وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: الكرملين لا يستبعد إمكانية إجراء اتصالات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن، إذا لزم الأمر، يمكن لزعماء الدول الاتفاق عليها.. بالطبع، يمكن لرئيسي روسيا والولايات المتحدة في أي وقت اتخاذ قرار بشأن الاتصالات، سواء كانت هاتفية أو لقاءات شخصية".
 
وأوضح بيسكوف في نفس الوقت أنه من السابق لأوانه الحديث عن تنظيم أي اجتماعات، منوها بأنه لم يتم التخطيط بعد لعقد القمة. وشدد بيسكوف على أن "الاجتماع ممكن إذا رأى رؤساء الدول أنه مناسب.. والآن هناك إجماع واضح وملموس لضرورة مواصلة الحوار على مستوى الوزراء (وزراء الخارجية)".
 
تعليق بيسكوف جاء تعقيبا على إعلان قصر الإليزيه ليل الأحد/ الاثنين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن "وافقا من حيث المبدأ" أن يلتقيا في قمة اقترحها نظيرهما الفرنسي إيمانويل ماكرون.
روسيا اليوم
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