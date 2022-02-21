living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد الخسارة المريرة.. أمير خان يتجه إلى اعتزال الملاكمة

21
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال الملاكم البريطاني أمير خان إنه يفكر في الاعتزال بعد هزيمته الساحقة أمام مواطنه كيل بروك بالضربة القاضية الفنية في الجولة السادسة يوم السبت.

تفوق بروك على خان (35 عاما) من البداية وحتى النهاية قبل أن يتدخل الحكم لإنقاذه من المزيد من الألم.

وكان أمير خان قد فاز بالفضية الأولمبية لوزن الخفيف في أولمبياد أثينا الصيفي في 2004 كما سبق له الفوز باللقب العالمي الموحد لوزن خفيف الوسط.

وأشار الملاكم البريطاني إلى أنه يريد قضاء المزيد من الوقت مع أسرته.

وقال خان للصحفيين ردا على سؤال حول إمكانية اعتزاله "هذا أمر لابد من التفكير فيه بالتأكيد.. دائما كنت أقول إنني لا أريد أن تجبرني الملاكمة على الاعتزال بل أريد أن أعتزل أنا الملاكمة".

وأضاف قائلا "لقد حققت أكثر مما توقعت تماما. وربما وصلت لقمة المستوى مبكرا أكثر من اللازم. فقد شاركت في الألعاب الأولمبية وعمري 17 عاما وتوجت بطلا للعالم في الثانية والعشرين."

ونقلت رويترز عن الملاكم البريطانية قوله "الآن عمري 35 عاما ومستمر في اللعبة منذ وقت طويل جدا وتقدمت في العمر. أريد قضاء وقت مع أبنائي وأسرتي".

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout