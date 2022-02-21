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ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في بيتروبوليس بالبرازيل إلى 165

21
FEBRUARY
2022
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وكشفت خدمات الطّوارئ في ولاية إسبيريتو سانتو، المتاخمة لولاية ريو دي جانيرو، حيث تقع بيتروبوليس، أنّ "عواصف جديدة أدّت إلى وفاة شخصين على الأقل"، موضحةً أنّ "شخصًا قُتل إثر انهيار جدار في بلدة أليغري، بينما جرفت المياه آخر أثناء محاولته الإمساك بسيّارة في بلدة نوفا فينيسيا".

وواصل عناصر الإنقاذ والسكّان الّذين يبحثون عن أقاربهم المفقودين، الحفر في جبال الطين والأنقاض في جنوب شرق المدينة، الّتي خلفت فيها الكارثة "مشاهد حرب"، بحسب الرّئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الّذي زارها يوم الجمعة الماضي.

وقد حوّلت العاصفة الأخيرة، شوارع بيتروبوليس إلى أنهار جرفت الأشجار والسيّارات والحافلات، وتسببت بانهيارات أرضيّة مميتة في أحياء فقيرة على سفوح تلال تحيط بالمدينة الّتي يبلغ عدد سكّانها 300 ألف نسمة. وتجاوز مستوى الأمطار الّتي هطلت على بيتروبوليس خلال ساعات، المعدّل المعتاد لكامل شهر شباط. 

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