حاخام إسرائيلي يزور إيران وينشر صورًا له في طهران

A + A -

كشفت هيئة البث الإسرائيلية “كان”، أن الحاخام الإسرائيلي، يعقوب هرتسوغ، الذي يحمل الجنسية الأميركية ويعيش في مدينة القدس، قام مؤخرا بزيارة إيران.

وعبر “تويتر”، نشر يعقوب هرتسوغ صورا وتغريدات توثق زيارته الى إيران، حيث يظهر وهو يزور قبر “الملكة استر” وأحد بازارات طهران.

كما أشار إلى أنه اجتمع مع أبناء الجالية اليهودية في المكان والتقط صورا مع مواطنين إيرانيين.وبحسب ما نقلت “كان” عن مقربين من هرتسوغ، فإن “الحديث يدور عن مهمة حاخامية لدفع شؤون مرتبطة بحياة اليهود، إذ غادر هرتسوغ إيران ووصل السعودية، ورفض إجراء أي مقابلة حول الموضوع بسبب حساسيته”.