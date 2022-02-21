باريس: ماكرون وبوتين يتفقان على ضرورة إيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية

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أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتفقا على بذل كل الجهود الممكنة للتوصل بسرعة إلى حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية.

وذكر قصر الإليزيه، في بيان أصدره اليوم الأحد عقب اتصال هاتفي بين ماكرون بوتين، أن الرئيسين اتفقا على "ضرورة إعطاء الأولوية لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة الحالية والقيام بكل ما يمكن للتوصل إليه".

كما أعلن الإليزيه أيضا أن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان "سيلتقي نظيره الروسي"، سيرغي لافروف "في الأيام المقبلة" في إطار جهود تسوية الأزمة.

ونقلت وسائل إعلام عن متحدث باسم الإليزيه أن "ماكرون وبوتين في هذا السياق اتفقا على تنظيم اجتماع لمجموعة الاتصال الثلاثية من أجل إعادة نظام وقف إطلاق النار شرق أوكرانيا، فيما تعهد الرئيس الروسي لنظيره الفرنسي بأن القوات الروسية ستنسحب من بيلاروس بعد انتهاء التدريبات العسكرية المشتركة هناك".

وفي وقت سابق من الأحد ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي ونظيره الفرنسي أكدا خلال مكالمة "جدوى تكثيف العمل" عبر صيغة نورماندي لإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة المتصاعدة في أوكرانيا.