عبد اللهيان لبوريل: طهران لن تتجاهل خطوطها الحمراء بشأن الاتفاق النووي

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التقى وزیر الخارجیة الإيراني حسین أمیر عبد اللهیان، مسؤول السیاسة الخارجیة في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على هامش مؤتمر میونیخ للأمن.

وجرى خلال اللقاء “بحث آخر تطورات المحادثات في فیینا وتفاصیل الاتفاقات”، وفق ما نقلته وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأحد.

وأشاد وزیر الخارجیة بـ”دور جوزیف بوریل وإنریكي مورا کمنسقین للمحادثات”، مؤکدا “إرادة إیران في إنهاء محادثات فیینا والتوصل إلى اتفاق جید”.

وأشار عبد اللهیان إلى أن إيران “قدمت جمیع المبادرات والمقترحات الممكنة”، وقال إن “الوقت قد حان للولايات المتحدة والدول الأوروبیة الثلاث لاتخاذ القرارات السیاسیة اللازمة وإظهار الإرادة الحقیقیة للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن”.

وأکد وزیر الخارجیة أنه “لولا مبادرات إیران لما اقتربنا من الاتفاق إلى هذا الحد، لكن على الطرف الآخر أن یعلم أن طهران لن تتجاهل خطوطها الحمراء”.

بدوره، استعرض جوزیف بوریل مختلف أجزاء النص الجاري التفاوض بشأنه في مجال رفع العقوبات والالتزامات النوویة والتحقق والحصول على الضمانات.