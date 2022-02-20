أمين عام الناتو: لا تواريخ محددة لانضمام أوكرانيا المحتمل إلى الحلف

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قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ، اليوم الأحد، إن الحلف لا يحدد تواريخ محددة لانضمام أوكرانيا المحتمل إليه.

وشدد ستولتنبيرغ على أن أعضاء الحلف وكييف فقط لهم الحق في اتخاذ قرار انضمام أوكرانيا من عدمه.

وفي السياق ذاته، أكد ستولتنبيرغ أن الحلف مستعد لعقد اجتماع جديد لمجلس روسيا-الناتو، لحل التوتر المحيط بأوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أكدت أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا يمكنه أن يتخذ قرارا حول إمكانية انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، في حديث لقناة "فوكس نيوز": "نؤكد أن مسألة عضوية أوكرانيا (في الناتو) يجب أن تقررها أوكرانيا مع الناتو، هذا ليس أمرا يمكن أن يفرض بوتين الفيتو عليه".

وتجري موسكو والغرب مناقشات صعبة حول مبادرة الضمانات الأمنية لروسيا التي ترتكز على ضرورة منع توسع الناتو شرقا بما في ذلك على حساب أوكرانيا وتسجيل هذا المبدأ رسميا.