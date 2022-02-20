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وزيرة الخارجية البريطانية: بوتين لن يكتفي بأوكرانيا لأنه يريد إنشاء روسيا العظمى

20
FEBRUARY
2022
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اعتبرت وزيرة الخارجية البريطانية، إليزابيث تراس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين سيخوض حروبا مع دول الجوار لإنشاء “روسيا العظمى”، في حال “لم يتم منعه” راهنا من “غزو أوكرانيا”.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” أن تراس قالت في حديث لها إن هجوم بوتين على أوكرانيا سيكون مقدمة لاستخدام روسيا القوة لضم مزيد من الجمهوريات السوفييتية السابقة.

وصرحت تراس، حسب الصحيفة: “علينا وقف بوتين لأنه لن يكتفي بأوكرانيا. إنه أكد بوضوح أن طموحه لا يقود فقط إلى السيطرة على أوكرانيا لأنه يريد إعادة الزمن إلى الوراء، إلى أواسط تسعينيات القرن الـ20 أو حتى أبعد”.

وتابعت: “دول البلطيق في خطر… وغرب البلقان في خطر أيضا… بوتين تحدث عن كل ذلك علنا، مؤكدا أنه يريد إنشاء روسيا العظمى والعودة إلى الأوضاع التي كانت موجودة سابقا حينما سيطرت روسيا على مساحات ضخمة من شرق أوروبا”.

وأردفت: “لهذا السبب من بالغ الأهمية أن نقاوم نحن وحلفاؤنا بوتين، الأسبوع المقبل يمكن أن تكون أوكرانيا، لكن ما هي الدولة التي ستليها؟”.

وتدعي الدول الأعضاء في الناتو بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا “تمهيدا لشن عملية غزو وشيكة” للأراضي الأوكرانية.

وأكدت الحكومة الروسية مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

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