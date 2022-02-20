حرف «Z» غامض على عربات عسكرية روسية متجهة نحو أوكرانيا

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بينما يواصل العالم مراقبة تجمع القوات الروسية على حدود أوكرانيا، رصدت مجموعة سرّية تضم صحافيين استقصائيين وخبراء عسكريين، دبابات وعربات عسكرية روسية تحتوي على حرف «Z» متجهة نحو أوكرانيا.

وحسب صحيفة «ديلي بيست»، فقد أظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مئات الدبابات والعربات العسكرية وقاذفات الصواريخ وهي تقترب من الحدود، حيث رُسِم على الكثير منها حرف «Z» داخل مربع أبيض كبير.



وقال إريك تولير، مراسل موقع «بيلينغ كات»، وهو موقع إلكتروني للصحافة الاستقصائية، إنه كان يراقب الرموز العسكرية الروسية على مدار السنوات الثماني الماضية، لكنه «ليست لديه فكرة عن ماهية هذا الحرف ولم يره من قبل»، مشيراً إلى أن هذا الأمر يجعله «يفترض حدوث أسوأ السيناريوهات».

ويعتقد خبير السياسة الدفاعية الروسية روب لي، أن كل وحدة روسية مخصصة للوجود في مكان معيّن في أوكرانيا سيكون لها رمز تتم كتابته بحرف معين.

ومن ثم يقول لي إن حرف «Z» قد يرمز إلى القوات الروسية المطلوب منها الوجود بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وتكهن آخرون بأن روسيا تستخدم الرموز لتجنب الخلط بين دباباتها والدبابات الأوكرانية، لأن معظم الدبابات الأوكرانية تعود إلى الحقبة السوفياتية ويمكن الخلط بينها وبين الأسطول الروسي بسهولة.

وهناك أيضاً تكهنات بأن حرف «Z» يمكن أن يرمز لرئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي.



يُذكر أن الحرف «Z» ليس حرفاً في الأبجدية الروسية في الأساس.

وتقول موسكو إن التوقعات الغربية أنها تخطط لغزو أوكرانيا «خاطئة وخطيرة»، مشيرةً إلى أنها بدأت في سحب قواتها الموجودة على الحدود، لكنّ واشنطن وحلفاءها قالوا إن الحشد العسكري يزداد.

وقال البيت الأبيض أمس (السبت)، إن القوات الروسية المحتشدة بالقرب من الحدود الأوكرانية تتقدم «وتستعد للهجوم»، فيما أشار وزراء خارجية دول مجموعة السبع إلى أنهم لا يرون أي دليل على أن روسيا تقلص النشاط العسكري بالقرب من حدود أوكرانيا، مؤكدين أن «قلقهم الشديد» إزاء الوضع لا يزال مستمراً.