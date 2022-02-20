البحرية الصينية تثير غضب أستراليا.. والسبب "أشعة ليزر"

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اتهم رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بكين بالترهيب بعد أن وجهت سفينة تابعة للبحرية الصينية أشعة ليزر نحو طائرة استطلاع عسكرية أسترالية الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الدفاع إن سفينة تابعة للقوات البحرية الصينية وجهت أشعة ليزر يوم الخميس نحو طائرة دورية تابعة للبحرية الأسترالية أثناء تحليقها فوق السواحل الشمالية لأستراليا، مما قد يعرض الأرواح للخطر.

وقال موريسون في إفادة صحفية، إن حكومته ستطالب بكين بإجابات، مضيفا: "لا أستطيع أن أرى ذلك بأي طريقة أخرى سوى أنه عمل من أعمال الترهيب وفعل لم يسبقه استفزاز وغير مبرر، ولن تقبل أستراليا أبدا اعمال الترهيب هذه".

ووصف وزير الدفاع بيتر داتون هذه الواقعة بأنها "عمل عدواني للغاية وقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة لأستراليا"، حسبما نقلت "رويترز".

وتوترت العلاقات بين أستراليا والصين، أكبر شريك تجاري لها، بعد أن حظرت كانبيرا شركة "هواوي تكنولوجيز" من شبكتها للجيل الخامس للاتصالات في عام 2018 وتشديد القوانين ضد التدخل السياسي الأجنبي، والحث على إجراء تحقيق مستقل في نشأة كوفيد-19.