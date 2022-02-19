الخارجية الروسية تردّ على تصريحات بايدن

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أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن في تصريحه الأخير لم يذكر ولو بكلمة وضع السكان المدنيين في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

وكتبت زاخاروفا على “تلغرام”، تعليقا على تصريحات الرئيس الأميركي عن الوضع في أوكرانيا، أنه “كان عليه أن يضيف أن روسيا اقتربت من حدود الناتو بشكل خطير”.

وتابعت: “الأمر الأفظع هو أنه لم تكن هناك ولا كلمة واحدة عن الوضع الحقيقي للسكان المدنيين في دونباس. كأنه لا يوجد أناس هناك ولا توجد لديهم مشاكل”.

وكان بايدن قد اتهم في كلمته “جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك” المعلنتين من طرف واحد بشرق أوكرانيا بانتهاك نظام وقف إطلاق النار في دونباس.