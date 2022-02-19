living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تبرع إيلون ماسك بـ 5.7 مليار دولار يثير التساؤلات

19
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت سجلات رسمية تبرع إيلون ماسك بنحو 5 ملايين من أسهم شركة تسلا للأعمال الخيرية، تبلغ قيمتها 5.7 مليار دولار.

وقالت وكالة "أسوشييتدبرس", أن شركة تسلا لم تعلق على الموضوع، كما لم يعلن ماسك هذا الأمر على حسابه عبر "تويتر" كما جرت العادة.

وأشار تقرير الوكالة إلى أن هذه التبرعات لم تثبط النقاشات حول التبرعات للأعمال الخيرية، والشفافية والخصومات الضريبية، ناهيك عن عدم الإفصاح عن مكان تبرع الأموال بشكل محدد.

ونقلت "أسوشييتدبرس" عن خبراء, أن ماسك تبرع بأسهمه لصندوق استثمارات خيرية "داف"، حيث يمكن للمانحين المطالبة بخصم ضريبي لقاء هذه الأموال، ولكنهم ليسوا ملزمين بتوزيعها.

وأشاروا إلى أن هذه الاستراتيجية ستكون الأكثر فائدة لأثرى رجل في العالم، تقدر ثروته بأكثر من 220 مليار دولار، وتسمح له بالتبرع بنحو 30 في المئة من إجمالي دخله لعام 2021، والتبرع بها لمؤسسته الخيرية.

جون أرنولد، وهو ملياردير ناشط في مجال الأعمال الخيرية قال "سواء تبرع ماسك بأسهم شركته لصالح صندوقه للأعمال الخيرية، فإن هذا الأمر يسلط الضوء على ثغرة ضريبة مشكوك فيها للعديد من الأميركيين الأثرياء".

وأضاف, أن "هذه التبرعات تمنح خصما ضريبيا، وهذا يدعم وصول مزيد من الموارد المالية للمجتمعات. لكن الطريقة التي بها هيكلة قانون الضرائب تمكنك من الحصول على الخصم الضريبي من دون وجود شرط لوصول هذه الأموال إلى المجتمع. بما يعني إمكانية التبرع بالمال لصندوق والاحتفاظ به في حساب استثمار معفي من الضرائب إلى الأبد".

وشكل أرنولد وآخرون ائتلافا للمطالبة بتشديد المتطلبات الخاصة بصناديق الدعم المالي وغيرها من الأدوات المالية التي يستخدمها الأثرياء.

بنيامين سوسكيس، باحث متخصص في الأعمال الخيرية، انتقد عدم الكشف عن المكان الذي تصل إليه هذه التبرعات بشكل دقيق.

وأضاف, "عندما تتبرع بهذا القدر من المال، فإنه يتعلق بالمصلحة العامة".

وخلال الشهر الحالي، اقترحت مجموعة من المشرعين في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون لوضع حد أقصى للمدة التي يسمح بها ببقاء التبرعات في مثل هذه الصناديق من دون استثمار حقيقي وبما يضمن وصول الأموال للمجتمعات.

 

الحرة
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout