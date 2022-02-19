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الكويت تحقق مع كل من يدعي أنه كويتي في الخارج

19
FEBRUARY
2022
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شكلت وزارة الداخلية الكويتية لجنة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، والإدارة العامة للأدلة الجنائية، للتحقيق مع جميع الأشخاص الموجودين خارج البلاد ويدعون أنهم كويتيون.
ونقلت صحيفة "القبس" المحلية عن مصادر قولها: "إن اللجنة ستجوب جميع الدول التي بها أشخاص يدعون أنهم كويتيون، وذلك لمقابلتهم داخل السفارات الكويتية في تلك الدول، وإجراء فحص DNA لهم، ومطابقته مع آبائهم للوصول الى النتائج النهائية التي تثبت صحة ادعاءاتهم من عدمها".

وأضافت المصادر أن من يثبت صحة إدعائه سيتم تسهيل دخوله الى البلاد أولا، ومن ثم منحه الجنسية الكويتية وفق الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وأوضحت المصادر أنه بعد عدة مناقشات بين أعضاء اللجنة، تبين أن خروجها إلى تلك الدول ومقابلة من يدعي أنه كويتي هو الإجراء الأفضل، حتى يتم التأكد من صحة الادعاء من عدمه، قبل تسهيل دخول الشخص المدعي إلى البلاد، لأنه وفي حال عدم ثبوت صحة ادعائه سيكون متواجدا داخل موطنه، وبالتالي لا حاجة لدخوله إلى الكويت.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستستقبل كذلك أي مواطن كويتي يدعي أن له ابنا أو ابنة في أي دولة خارجية، وستقوم بعملها للتأكد من صحة ذلك الادعاء، ومن ثم ستستكمل جميع الاجراءات القانونية حتى منح الجنسية الكويتية لذلك الشخص إذا ثبت فعلا أنه مواطن.

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