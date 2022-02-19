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بايدن: بوتين إتخذ قرار الحرب وسيغزو أوكرانيا خلال الأيام المقبلة

19
FEBRUARY
2022
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أشار البيت الأبيض، إلى أن "الرئيس الأميركي جو بايدن الرئيس شارك في إتصال هاتفي جماعي ضم قادة ضفتي الأطلسي لبحث أزمة الحشود الروسية على الحدود مع أوكرانيا"، مشدداً على أن "بايدن بحث مع قادة دول الأطلسي الحشد العسكري الروسي في أوكرانيا وحولها". وإتفق مع قادة دول الأطلسي على إستمرار الدعم لأوكرانيا ومواصلة الجهود الدبلوماسية. وأوضح البيت الأبيض، أن "بايدن وقادة دول الأطلسي أكدوا إستعدادهم لـ"فرض تكاليف باهظة" على روسيا إذا إختارت المزيد من الصراع.

وأكد بايدن، أن الأيام الماضية شهدت إنتهاكات عدة من جانب الانفصاليين الموالين لروسيا"، موضحاً أن "روسيا فشلت في محاولة إثارة الفُرقة بيننا وبين الحلفاء". وكشف أن "روسيا تحشد أكثر من 150 ألف جندي حول أوكرانيا.. ولن نسمح لروسيا بإختيار ذريعة لشن الحرب". وشدد على أن "القوات الأوكرانية تحلت بضبط النفس والعقلانية ورفضت الإنجرار إلى الحرب"، مؤكداً أن "القوات الروسية تحاصر أوكرانيا من مناطق حدودية عدة". وكشف أن "بوتين إتخذ قرار الحرب وسيغزو أوكرانيا خلال الأيام المقبلة، وإذا إستمرت في مخططاتها فستسفر عن تداعيات خطيرة"، قائلاً: "أنا مقتنع أن روسيا قررت شن هجوم على أوكرانيا خلال الأيام المقبلة".

ولفت إلى "أننا نتوقع أن تستهدف روسيا العاصمة الأوكرانية كييف، ومستعدون للدفاع عن كل شبر من أراضي حلف الناتو وحلفائنا". وأكد أن "على روسيا أن تختار بين إغلاق باب الدبلوماسية والحرب.. ولن نرسل قوات لأوكرانيا ولكننا سنقدم الدعم". وأوضح أن "بوتين يحاول إقناع العالم بقدرته على تغيير ديناميكيات الوضع في أوروبا لكنه لا يقدر على ذلك"، معتبراً أن "روسيا تعمل على فبركة مبررات واهية لتبرير الحرب على أوكرانيا". وكشف أن "بلينكن سيلتقي لافروف الخميس في أوروبا لبحث أزمة أوكرانيا".

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