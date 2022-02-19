ترامب نقل معلومات سرية من البيت الأبيض إلى فلوريدا

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كشفت الإدارة العامة الأميركية للمحفوظات والسجلات في رسالة إلى الكونغرس أن الرئيس السابق دونالد ترامب نقل معلومات سرية إلى منزله في فلوريدا بعد مغادرته البيت الأبيض.

وأكدت إدارة المحفوظات أنها بلّغت وزارة العدل التي ستتولى أي تحقيق بشأن 15 صندوقا من الوثائق استعادتها الإدارة في الآونة الأخيرة.



وقال ديفيد فيرييرو أمين المحفوظات في الولايات المتحدة في رسالة إلى النائبة الديمقراطية الأميركية كارولين مالوني رئيسة لجنة الرقابة بمجلس النواب إن "الإدارة العامة الأميركية للمحفوظات والسجلات حددت مواد تعتبر معلومات سرية خاصة بالأمن القومي داخل الصناديق.



وتبحث لجنة مالوني في طريقة تعامل ترامب مع السجلات..

ورأى مالوني في بيان أن هذه الاكتشافات الجديدة تعمق قلقي بشأن تجاهل الرئيس السابق ترامب الصارخ لقوانين السجلات الاتحادية والتأثير المحتمل على سجلنا التاريخي.



وقال ترامب في بيان خطي إن الأرشيف العام لم يعثر على أي شيء، وقد تم اعطاؤها، عند طلبه، سجلات رئاسية في عملية عادية وروتينية لضمان الحفاظ على تراثه وبما يتوافق مع قانون السجلات الرئاسية.