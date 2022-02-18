واشنطن: روسيا حشدت على حدودها عددا من القوات هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية

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صرح المندوب الأمريكي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مايكل كاربينتر بأن روسيا حشدت عددا كبيرا من القوات عند حدودها الغربية، يعد غير مسبوق منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وقال كاربينتر خلال اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون، يوم الجمعة، إن المعطيات الأمريكية تشير إلى أن هناك ما بين 169 و190 ألفا من العسكريين الروس على الحدود.

وأشار إلى أن عددهم ازداد "بشكل ملحوظ" منذ 30 يناير الماضي، حيث كان عددهم نحو 100 ألف شخص، حسب المعطيات الأمريكية.

وقال الدبلوماسي الأمريكي إن "هذا هو أكبر حشد عسكري في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".

ويأتي ذلك على خلفية تفاقم التوترات حول أوكرانيا، فيما ترفض روسيا الاتهامات الغربية بالتخطيط "للهجوم" على الأراضي الأوكرانية.

وكانت موسكو قد أكدت مرارا أن تحركات القوات الروسية داخل أراضي روسيا لا تهدد أحدا، وتعتبر شأنا داخليا لروسيا.