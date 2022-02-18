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نبوءة درامية.. هل يتحول مسلسل "الرئيس الأوكراني" إلى حقيقة؟

18
FEBRUARY
2022
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قبل سنوات، شارك الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسيكي، في بطولة مسلسل سياسي ساخر، يصبح فيه رئيسا، وبالفعل أصبح زيلينسيكي رئيسا.

لكن هل يصبح المسلسل حقيقة، خاصة في مشاهد الهروب الجماعي من كييف.

والحديث هنا عن مسلسل "خادم الشعب" (Servant of the People) الذي بث بين عامي 2015- 2019، وكان زيلينسيكي بطل المسلسل، ولم يكن حينها قد دخل معترك السياسة.

ومع ذلك، تنبأ المسلسل السياسي الكوميدي بمستقبل الرئيس الأوكراني الجديد.

ويدور المسلسل حول أستاذ التاريخ في المدرسة الثانوية فاسيل بتروفيتش هولوبورودكو (يجسد شخصيته زيلينسكي)، الذي يصبح فجأة رئيسا لأوكرانيا.

ويحاول فاسيل أن يعيش حياة عادية بدون كل "امتيازات الرئيس"، ويعمل بجد لبناء دولة جديدة، وخلال ذلك يحارب جيش البيروقراطيين الفاسدين والمخادعين. 

وفي أحد مشاهد المسلسل، يتجول الرئيس في شوارع كييف دون أن يجد أحدا في الشوارع، فقد فر السكان، ويذهب إلى المطار ليشاهد آخر طائرة تغارد المطار.

وإن كان وصول زيلينسكي لسدة الحكم قد تحقق في أرض الواقع، فإن مشهد الهروب الكلي من كييف لم يحصل، لكن حصلت بوادر محدودة.

وفي خضم الأزمة المشتعلة حاليا مع روسيا، غادر البعض من المسؤولين ورجال الأعمال أوكرانيا البلاد.

 ورصدت مواقع تتبع الطائرات مغادرة نحو 20 طائرة خاصة أوكرانيا يوم 13 فبراير الجاري متجهة إلى الدول الغربية، وهو رقم لم يسجل منذ نحو ست سنوات على الأقل. 

وقالت تقارير محلية إن من بين المغادرين رجال أعمال وسياسيون.

وأدان الرئيس زيلينسكي هذا الهروب الجماعي، مؤكدا أنه لن يغادر بلاده مها حدث.

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