غوتيريش يحذر من أن إندلاع حرب في أوكرانيا سيصبح كارثة

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حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن اندلاع حرب في أوكرانيا على خلفية التوتر مع روسيا سيؤدي إلى "كارثة" في المنطقة.

وقال غوتيريش، خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، اليوم الجمعة: "مع انتشار كثيف للجنود الروس في محيط أوكرانيا، أشعر بقلق بالغ بشأن تصاعد التوترات وازدياد التكهنات بشأن نزاع عسكري في أوروبا".

وأضاف: "على الرغم من ذلك إلا أنني أعتقد أن ذلك لن يحدث، لكن في حال حصوله سيكون ذلك كارثة".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أنه "لا بديل للدبلوماسية"، مؤكدة أن كل القضايا بما في ذلك الخلافات الأكثر حدة يجب حلها في إطار العمل الدبلوماسي.

وأشار إلى أنه حان الوقت منذ زمن طويل التعامل بجدية مع مهمة حلحلة التصعيد الحالي، مصرحا: "أدعو جميع الأطراف إلى التوخي بأقصى درجات الحذر في خطابها. من الضروري أن تكون التصريحات العلنية موجهة إلى خفض التوتر وليس إلى تأجيجه".