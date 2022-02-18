مستشار الوفد الإيراني في فيينا: طهران تريد "صفقة جيدة"

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قال مستشار الوفد الإيراني المفاوض في فيينا محمد مرندي إن بلاده تريد "صفقة جيدة" وليس مجرد صفقة، وإن على دول الغرب أن تتجنب المماطلة وإضاعة الوقت "إن كانت في عجلة من أمرها".

ونقلت قناة "العالم" الإيرانية عن مرندي أن إيران "تريد الوصول بأسرع وقت إلى صفقة جيدة، لأن العقوبات القاسية واللاإنسانية التي يفرضها الأميركيون والأوروبيون تستهدف النساء والأطفال".

وأشار إلى ما يجري في أفغانستان واليمن وسوريا وفنزويلا، قائلا إنهم "يستهدفون الناس العاديين، لذلك فإن الإيرانيين يريدون رفع العقوبات في أسرع وقت ممكن".

واستدرك مرندي بالقول: "لكن إيران لا ترتكب خطأ الدخول في صفقة سيئة تحت الضغط، وعلى ذلك فإنه سيكون هناك اتفاق إن قبل الأميركيون والأوروبيون متطلبات الصفقة الجيدة".

وتحدث مرندي عن السياسات الأميركية خلال السنوات الماضية، وفي حقب الرؤساء الثلاثة الأخيرين قائلا إنهم مارسوا الضغوط على طهران، "لكنهم فشلوا جميعا".

وأشار مرندي إلى أن هناك "فرصة جيدة للغاية" لإحياء الاتفاق النووي (لعام 2015)، خلال الأيام القادمة، وذلك إن "اتخذ الأميركيون والأوروبيون القرار الصحيح".