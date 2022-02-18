مالي: على فرنسا سحب قواتها من البلاد دون تأخير

A + A -

دان المجلس العسكري الحاكم في مالي الجمعة القرار الذي اتخذته فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون بسحب قواتهم التي كانت تقاتل الإسلاميين المتشددين، قائلًا إنه يتعين على القوات الفرنسية مغادرة البلاد دون تأخير وتحت إشراف السلطات في مالي.

وأشار المتحدث باسم المجلس الكولونيل عبدولاي مايجا إلى أن القرار الذي اتُخذ يوم الخميس كان خطوة أحادية الجانب إنتهكت الإتفاقات العسكرية الموقعة بين مالي وفرنسا.

وقال مايجا في كلمة بثها التلفزيون الوطني: "تدعو الحكومة السلطات الفرنسية لسحب قواتها دون تأخير، في ضوء إنتهاكاتها المتكررة للإتفاقيات الدفاعية".