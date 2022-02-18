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بريطانيا تضع الجيش في حالة تأهب بعد "تحذير نادر"

18
FEBRUARY
2022
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وضعت بريطانيا الجيش في حالة تأهب اليوم الخميس، واستعدت المدارس للإغلاق، في أعقاب تحذير نادر لخبراء الأرصاد من "الطقس الأحمر" والذي يشكل "خطرا على الحياة" بسبب الرياح والفيضانات المخيفة.
 
من المقرر أن تصل العاصفة يونس إلى اليابسة في جنوب غرب إنجلترا صباح يوم الجمعة وتتحرك شرقا عبر البلاد، بعد عبورها المحيط الأطلسي متسببة في رياح تصل سرعتها إلى 100 ميل (160 كيلومترا) في الساعة.
 
وتأتي التحذيرات في الوقت الذي قتلت فيه عواصف منفصلة أربعة أشخاص على الأقل وتسببت في اضطراب كبير في السفر في وسط أوروبا يوم الخميس.
 
قال مكتب الأمير تشارلز، إن ولي العهد البريطاني، أرجأ رحلة كانت مخططة الجمعة إلى جنوب ويلز "حفاظا على السلامة العامة"، في حين قال مشغلو النقل إن جميع القطارات في ويلز ألغيت اليوم.
 
يغطي تحذير الطقس الأحمر، الذي يسري اعتبارا من الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة، الساحل الشمالي من ديفون وكورنوال وسومرست في جنوب غرب إنجلترا، وكذلك الساحل الجنوبي لويلز.
 
أعلنت المدارس في المنطقة المتضررة من إنجلترا وويلز أنها ستغلق لهذا اليوم، وحثت السلطات السكان على البقاء في منازلهم، مع توقع تساقط ثلوج كثيفة في اسكتلندا وشمال إنجلترا.
 
وقال مكتب الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تتسبب يونس في "اضطراب كبير وظروف خطرة بسبب الرياح الشديدة للغاية".
 
وأضافت أن هناك خطرا من أن الحطام المتطاير يؤدي إلى خطر على الأرواح وأضرار في المباني والمنازل مع تحطيم الأسقف وسقوط خطوط الكهرباء.
 
أعرب رئيس الوزراء بوريس جونسون عن تعاطفه مع آلاف السكان الذين تركوا دون كهرباء في شمال إنجلترا بواسطة دودلي. وردا على سؤال حول المزيد من الدعم قبل وصول يونس، قال للصحفيين إن "الجيش في حالة تأهب".
 
وحذرت شركات النقل من احتمال إغلاق الطرق والجسور وخطوط السكك الحديدية، وستعاني المطارات من تأخيرات وإلغاءات. في إنجلترا، حث مشغلو القطارات بالفعل بعض ركاب السكك الحديدية على عدم السفر يوم الجمعة.
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