living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد الانسحاب الفرنسي.. هل تغرق "فاغنر" في صحراء مالي؟

18
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قلل خبراء من احتمال إن تعوض شركة "فاغنر" الروسية غياب القوات الفرنسية التي أعلنت أنها ستنسحب من دولة مالي.
 
ووفق تقديرات الخبراء في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن "فاغنر" غير قادرة على مواجهة الجماعات الارهابية والمتمردين؛ فهي تفتقد الإلمام بالأوضاع في مالي والتضاريس وطبيعة الصراع بين الجماعات المتمردة والارهابية والسلطات.
 
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وشركاؤه الأوروبيون، الخميس، الانسحاب من مالي، والتركيز على الوجود في دول الجوار مثل النيجير.
 
ولعبت القوات الفرنسية منذ 2013 دورا في مواجهة الجماعات الإرهابية في مالي ودول الساحل والصحراء، بأن أسقطت إمارة "أزواد" التي أعلنها الإرهابيون شمال البلاد، وذلك بعملية "سرفال" الفرنسية، ثم حلت محلها عملية "برخان" في 2014.
 
غير أن خلافات بين فرنسا ومالي عقب الانقلاب العسكري مايو الماضي، واستمرار انتشار الإرهاب في البلاد رغم مرور 9 سنوات على الوجود العسكري ساهم في قرار الانسحاب.
 
طريق غير ممهد
 
واستبعد الباحث في الشؤون الإفريقية بجامعة باماكو، محمد أغ إسماعيل، أن تنجح "فاغنر" في التصدي للجماعات الإرهابية والمتمردة دون تطبيق اتفاق الجزائر.
 
وتم توقيع اتفاق السلام في الجزائر بين الحكومة المالية والمتمردين السابقين من الطوارق، في 2015، لكن تطبيقه ما زال صعبا، خاصة مع امتداد أعمال العنف من شمال مالي إلى مناطق واسعة حتى جنوب البلاد.
 
وأضاف الباحث أن مما يمكن أن يعطل "فاغنر" كذلك رفض السكان المحليين للقوات الأجنبية.
 
وسبق أن اعترضت دول أوروبية، على رأسها فرنسا وألمانيا، على ما تردد بشأن وجود مقاتلين تابعين لـ"فاغنر"، وأصدرت 15 دولة تشارك في محاربة الإرهاب في الساحل الإفريقي بيانًا يدين بدء انتشار أفراد "فاغنر".
 
ووصلت "فاغنر" مؤخرا إلى مالي وتتمركز في القاعدة 101 العسكرية القريبة من مطار باماكو وذلك بعد مفاوضات بدأت مع الحكومة الانتقالية في صيف 2021.
 
ويؤكد المحلل السياسي التشادي الدكتور إسماعيل محمد طاهر، بدوره على أن "فاغنر" لا تُلم بطبيعة العلاقة بين السكان المحليين والجماعات الإرهابية والسلطات، عكس ما كان من خبرة لدى الفرنسيين.
 
ورجح أن "فاغنر" ستقدم مساعدة محدودة للحكومة المالية، ودعم القوات المالية في العاصمة والمدن الرئيسية، ولكن هذا الدعم لا يوازي الدعم الفرنسي.
 
دعاية روسية
 
وتعتمد روسيا في انتشارها في منطقة الساحل والصحراء غرب إفريقيا على دعاية إعلامية تقدم موسكو بديلا "إيجابيا" عن التدخل الأوروبي الذي ما زالت صدور السكان تحتفظ بذكريات مريرة لوجوده في شكل احتلالات عسكرية القرن الماضي.
 
ولفت الباحث في "مركز راند" الأمريكي للاستشارات الأمنية، مايكل شوركين، أن "حالة العداء لفرنسا" تتزايد في بوركينا فاسو ومالي، وموسكو تساهم في هذا الأمر، واصفا "فاغنر" بأنها "العدو الأساسي" لباريس في مالي، ووجودها بمثابة إخبار فرنسا بأن الأمر أنتهى في باماكو.
 
وفي استطلاع للرأي أجرته مؤسسة الدفاع عن القيم الوطنية (FZNTs) الروسية، في سبتمبر 2021، أظهر أن 87.4٪ من الماليين يؤيدون دعوة "الشركات العسكرية الخاصة لروسيا للمساعدة في مكافحة الإرهابيين".
 
وفي وقت سابق أعلن رئيس القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" الجنرال ستيفن تاونسند، وجود المئات من مجموعة "فاغنر" الروسية في مالي.
 
وأضاف رئيس "أفريكوم" في تصريحات صحفية، أن "عناصر فاغنر ينتشرون بدعم من الجيش الروسي، وتنقلهم طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي"، رابطا بذلك المجموعة مباشرة بالكرملين، وهو ما تنفيه موسكو.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout