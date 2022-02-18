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فيديو لحريق في عرض البحر.. 237 راكبا تحاصرهم النيران

18
FEBRUARY
2022
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اندلع حريق على متن سفينة ترفع العلم الإيطالي وتقل 237 راكبا وأفراد الطاقم البالغ عددهم 51 في البحر الأيوني، خلال رحلة بين ميناء إيغومينيتسا اليوناني (شمال غرب) وبرينديزي (شرق إيطاليا)، بحسب ما أعلنت شرطة الموانئ اليونانية الجمعة.

وتفيد المعلومات الأولية بأنه لم يسجل سقوط ضحايا حتى الآن.

وقال المصدر نفسه إن قبطان السفينة "يوروفيري أوليمبيا" طلب من الركاب مغادرة القارب، وتمّ إرسال 3 زوارق دوريّة و3 قاطرات لخفر السواحل، إلى موقع السفينة.

ووقع الحادث حوالى الساعة 04:30 (01:30 ت غ) قبالة السواحل الشمالية لجزيرة كورفو اليونانية، بين اليونان وألبانيا، كما أوضح مسؤول في المكتب الإعلامي لخفر السواحل لوكالة فرانس برس.

وذكر خفر السواحل اليوناني أنه لم تعرف أسباب الحريق وتم فتح تحقيق.

وصرح سكرتير الدولة اليوناني للبحرية التجارية كوستاس كاتسافادوس للإاذعة اليونانية الخاصة سكاي أن "كل الركاب سالمون ونقلوا إلى زوارق النجاة".
من جهته، أكد خفر السواحل اليوناني الذي بدأ عملية إغاثة، أنه يجري نقل ركاب السفينة "يوروفيري اولمبيا" إلى زوارق الإنقاذ التي ستقلهم إلى جزيرة كورفو القريبة.

 

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