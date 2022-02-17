لودريان: لم يتبقّ أي قواعد أمنية في أوروبا

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اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنه لم يتبق أي قواعد أمنية في أوروبا، وأن الاتفاقيات القائمة للرقابة على الأسلحة أصبحت بالية.

وقال لودريان في تصريح لصحيفة "فاينانشال تايمز" إنه "في الوقت الذي تطالب فيه روسيا بالاستقرار والضمانات، تصدر من جانبنا أيضا المطالبة بالاستقرار والضمانات".

وأضاف أن "أوروبا تحتاج إلى الضمانات الأمنية والاستقرار، ومستعدون لمناقشة ذلك، وبحث كل شيء".

وتعليقا على إعلان روسيا سحب بعض القوات عن الحدود الغربية بعد انتهاء المناورات، قال لودريان إنه يجب النظر كيف ستنتهي المناورات في بيلاروس والبحر الأسود وعند الحدود الأوكرانية.

يذكر أن روسيا تواصل المشاورات مع الدول الغربية وحلف الناتو حول مقترحات موسكو للضمانات الأمنية.

ويأتي ذلك على خلفية التوتر حول أوكرانيا، حيث تتهم الدول الغربية روسيا بالتحضير "للهجوم" على أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه روسيا.