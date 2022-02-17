تايلاند تغيّر اسم عاصمتها

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أعلن مكتب الجمعية الملكية التايلندية عن تغيير الاسم الرسمي لعاصمة المملكة من بانكوك إلى كرونج ثيب مها ناخون (Krung Thep Maha Nakhon).

وأوضح مكتب الجمعية الملكية أن اسم بانكوك سيبقى معترفا به، ولن يدخل الاسم الرسمي الجديد حيز الاستخدام حتى يدقق من لجنة مشاريع القوانين، التي ستأخذ في الاعتبار ملاحظات وزارة الخارجية.

ووافق مجلس الوزراء التايلندي يوم الثلاثاء على مشروع بشأن الأسماء المحدثة للدول والأقاليم والمناطق الإدارية والعواصم، على النحو الذي اقترحه مكتب الجمعية الملكية.

وقامت الجمعية الملكية التايلاند أيضا باعتماد أسماء جديدة لعدد من الدول والعواصم حول العالم، بينها كوالالمبور والعاصمة الإيطالية روما، بالإضافة إلى تغيير عاصمة ميانمار من يانغون إلى ناي بي تاو، وتغيير مملكة نيبال إلى جمهورية نيبال الديمقراطية الفدرالية.