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ألمانيا.. نشر 3500 شرطي لتأمين مؤتمر ميونخ الدولي

17
FEBRUARY
2022
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أعلنت الشرطة الألمانية أن 3500 شرطي سيسهرون على تأمين مؤتمر ميونخ الدولي المزمع الجمعة المقبل والذي سيستمر 3 أيام.
 
وأشارت إلى أن "ولاية بافاريا استقدمت تعزيزات من ولايات بادن- فورتمبرغ ورايندلاند-بفالتس، وشمال الراين ويستفاليا وتورينغن، وبرلين وهيسن وسكسونيا-آنهالت، بالإضافة إلى الشرطة الاتحادية أيضا".
 
من جهته، أكد الضابط المسؤول عن عملية التأمين ميشائيل ديبوفسكي، إن "الشرطة ليس لديها في الوقت الراهن معلومات عن قدوم عدد كبير من مثيري الشغب من الخارج"، لكنه قال إنه "من الممكن أن يختلط متطرفون مع العدد الكبير المتوقع للمتظاهرين".
 
وأضاف: "هدفنا بالطبع هو أن نتمكن من توفير مسار خال من الاضطراب للمؤتمر، وسنتدخل على نحو حاسم، وسنتخذ الإجراءات اللازمة في حال حدوث اضطرابات".
 
وأشار إلى أن "التراخيص منحت لـ10 مظاهرات حلال يوم السبت المقبل وحده، وتم اتخاذ العديد من إجراءات التأمين استباقا لهذه المظاهرات"، وأنه "من الممكن إغلاق عدد من الشوارع في حال قدوم ضيوف رفيعي المستوى من المطار إلى المدينة".
روسيا اليوم
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