living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صور فضائية ترصد "جسر بوتن السري".. خطة لمباغتة أوكرانيا

17
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ذكر تقرير إخباري أميركي أن الأقمار الاصطناعية رصدت ما بدا أنه جسر سري، فوق أحد الأنهار في الأراضي البيلاروسية القريبة من أوكرانيا.

وذكر موقع (thedailybeast) الإخباري الأميركي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يقول إنه أمر بسحب جزئي للقوات، لكن الصور الفضائية تقدم صورة تعقيدا للتعزيزات العسكرية الهائلة التي تهدد أوكرانيا.

وأوضح أن صورا التقطتها شركة تصوير تجارية تظهر أن موسكو بنت جسرا عائما، الثلاثاء، على نهر بريبيات القريب من الحدود الروسية البيلاروسية.

ويقع الجسر بالقرب من المنطقة المحظورة المحيطة بمفاعل تشيرنوبل الذي انفجر عام 1986.

ويأتي هذا التطور في وقت تسيطر حالة التأهب على القوات الأوكرانية وحلف الناتو، وسط إشارات متضاربة حول تعزيز الحشد الروسي على حدود أوكرانيا، الأمر غير مسبوق منذ عقود.

ويخشى المحللون أن يكون الجسر أحد الطرق العديدة المحتملة التي ستسلكها القوات الروسية، المنتشرة حاليا في بيلاروسيا، نحو الأراضي الأوكرانية.

ولاحظ الباحث المتخصص في الشأن العسكري الروسي، روب لي، دخول وحدات الهندسية ومعدات بناء الجسور إلى بيلاروسيا، مطلع فبراير الجاري.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع البيلاروسية أن القوات الروسية التي تشارك في مناورات حالية في بيلاروسيا، نفذت عملية عبور حاجز مائي في نهر بريبيات.

والجسر الجديد في بيلاروسيا ليس التطور الوحيد الذي رصدته الأقمار الاصطناعية، هذا الأسبوع، فبينما أظهرت بعض الصور على الأقل تراجع الحشد العسكري الروسي في شبه جزيرة القرم، تظهر الصور التي التقطت في مكان آخر في المنطقة أن موسكو وسعت من انتشارها.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout